Les décisions issues de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football du 12 août 2021
Publié le vendredi 13 aout 2021

Le siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

Le Comité Exécutif de la FSF s’est réuni le jeudi 12 août 2021 au Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD) pour discuter des points d’ordre du jour suivants :



I- Prise de contact et installation du Comité d’Urgence



II- Définition des lignes directrices de la mise en œuvre de la démarche consensuelle



III- Point sur les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach soccer, Russie 2021



IV- Point sur le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021



V- Point sur les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022



VI-Questions diverses : reprises des compétitions de la Coupe du Sénégal



DECISIONS

Suite à la présentation des membres du Comité Exécutif, le Comité d’Urgence de la FSF a été installé. Il est composé du Président de la FSF et des six (06) Vice-présidents qui sont Augustin SENGHOR, Mouhamed Djibril WADE, Abdoulaye Saydou SOW, Mam Adama NDOUR, El Hadj Amadou KANE, Thierno DIANE et Cheikh Ahmed Tidiane SECK.

Ce Comité devra être complété par un huitième membre qui sera installé après la mise en place des commissions permanentes.



Abordant la mise en œuvre des lignes directrices de la démarche consensuelle, le Comité Exécutif a mis en place une commission chargée de la révision générale des textes de la FSF. Elle est composée de Thierno Kosso DIANE (Président), Pape Sidy LO (Rapporteur), Abdoulaye CISSE et Victor Seh CISSE.

Dans un délai de 15 jours renouvelable, la commission est chargée de proposer les termes de référence et la feuille de route et de proposer la composition des membres du groupe d’experts chargé de la révision générale des textes du football sénégalais.



Le Comité Exécutif a également mis en place la commission chargée de rédiger le règlement de gouvernance de la FSF. Elle est composée de Abdoulaye FALL (Président), Omar Gueye NDIAYE (Rapporteur), Mam Adama NDOUR, et Mapathé GAYE. En outre, elle devra proposer dans les meilleurs délais au Comité Exécutif la composition Commission National de Contrôle de Gestion des Clubs et groupements.



Mettant en œuvre la résolution de l’Assemblée Générale du 07 juillet 2021 sur l’élargissement du Comité Exécutif à des personnes ressources. Ainsi, ont été choisis : Messieurs Louis LAMOTE, Mbaye Diouf DIA, Elimane LAM, Babacar NDIAYE, Amara TRAORE, Lat DIOP, Aliou DABO et Samsdine DIATTA.



Monsieur Elhadji Ousseynou DIOUF, footballeur international et double Ballon d’Or africain est confirmé au poste de Conseiller Spécial du Président de la FSF pour les équipes nationales.



Le Comité Exécutif a pris acte des informations et dispositions prises pour les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach soccer, Russie 2022, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021.Une délégation composée de représentants du Ministère des Sports, de la FSF et de l’ANPS devra assister à ce tirage pour ensuite anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à la CAN Cameroun 2021.

Abordant la suite des matchs de la Coupe du Sénégal, le Comité Exécutif a décidé de la reprise des compétitions à huis clos à partir du 21/08/2021. Les installations du Centre de Développement Technique Jules François BOCANDE, peuvent aussi être utilisées pour la programmation des matchs.



Fait à Dakar, le 12/08/2021



Le Secrétaire Général



Victor Seh CISSE