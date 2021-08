27e Congrès de l’UPU : victoire de la « démocratie et de la fraternité » entre pays membres autour des divergences sur le vote électronique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 27e Congrès de l’UPU : victoire de la « démocratie et de la fraternité » entre pays membres autour des divergences sur le vote électronique Publié le vendredi 13 aout 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

27e Congrès de l’UPU : victoire de la « démocratie et de la fraternité » entre pays membres autour des divergences sur le vote électronique

Tweet

La voie du compromis et du consensus a prévalu entre les pays membres de l’Union postale universelle qui ont réussi à surmonter leurs divergences sur la question du vote électronique. Le 11 août les congressistes divisés en deux groupes entre partisans et opposants aux votes électroniques ont dû suspendre la séance et reporter la délibération sur ce sujet, le 12 août.



Une issue heureuse a été trouvée à travers l’adoption d’une proposition qui permet aux membres qui ne peuvent pas se déplacer à Abidjan de participer aux délibérations et de prendre part au vote électronique.



Toutefois, la possibilité de participation à distance ne s'applique pas en cas de scrutin secret ou de vote qui fait appel au système traditionnel. Par conséquent, bien qu’elle facile les échanges, la participation par voie électronique à quand même des restrictions majeures. Car dans certains cas, les pays membres qui n’ont pas effectué le déplacement en Côte d’Ivoire n'auront pas le droit de voter ou de donner des avis de représentation aux autres Pays-membres de l'Union.



Ces procédures entreront en vigueur le 13 août 2021 et le resteront uniquement pendant la durée du 27e Congrès. Elles seront immédiatement abrogées la fin des assises. Ainsi, la présence physique du Congrès est préservée, puisque tous les scrutins secrets, y compris les élections, nécessiteront une représentation en personne.



Ce compromis a rétabli la sérénité. Et les travaux se poursuivent dans climat de convivialité et de fraternité caractéristique des congrès de l’Upu.



Le 27e Congrès de l’Union postale universelle a ouvert le 9 août, à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, Côte d’Ivoire et prendra fin le 27 août. La deuxième journée, celle du mardi a été meublée par la Conférence ministérielle autour du thème : «Covid-19 et secteur postal : Ce qui a changé, ce qui n’a pas changé et ce qui doit changer ».



Créée en 1847, l’Union postale universelle est une Organisation spécialisée du système des Nations Unies. Les Plénipotentiaires des 192 pays membres se réunissent chaque quatre ans en Congrès pour décider de la nouvelle stratégie postale mondiale et fixer les règles pour les échanges de courrier international.







Sercom