CTE de Rufisque et Pikine : Révélations sur le variant Delta et les femmes enceintes Publié le vendredi 13 aout 2021

© Autre presse par DR

CTE de Rufisque et Pikine : Révélations sur le variant Delta et les femmes enceintes

La troisième vague du coronavirus n’épargne pas les femmes enceintes.



Selon le Dr Abdou Aziz Diouf, gynécologue à l’hôpital de Pikine qui s’exprimait ce jeudi, lors du point du jour consacré à l’évolution de la maladie, des cas ont été enregistrés chez des femmes en état de grossesse dans le Centre de traitement épidémiologique de l’hôpital de Pikine et de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque.



«Au centre hospitalier de Pikine disposant récemment d’un Cte et à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette 3e vague, 22 cas de Covid-19 chez les femmes enceintes, dont 19 femmes enceintes et 2 femmes qui sont allaitantes.



Leur âge moyen était de 30 ans. Nous avons noté 6 cas grave, dont l’atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. 4 décès maternels ont été enregistrés», a regretté la blouse blanche.



En ce jour, outre les 656 nouveaux cas positifs du jour, il a été annoncé la guérison de 484 patients. En réanimation, 63 patients sont internés. Ce mercredi 11 août 2021, il y a eu 09 nouveaux décès. A ce jour 69 576 cas ont été déclarés positifs dont 52 498 guéris, 1 554 décès et 15 523 sous traitement. 1 085 903 personnes ont été également vaccinées.