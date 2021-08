Consommation: Les prix flambent - adakar.com

Consommation: Les prix flambent Publié le vendredi 13 aout 2021

Le marché dakarois

L’indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré en juillet une hausse de 1, 9 % comparativement à son niveau du mois précédent, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution est liée principalement au renchérissement de 3, 6 % des prix des produits alimentaires et boissons non alcooliques, et dans une moindre mesure au repli de 0, 7 % sur les coûts des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer ainsi que des articles d’habillement et de chaussures, indique la structure.



Dans sa dernière note sur l’évolution de l’IHPC, l’ANSD relève toutefois que le repli des prix des biens et services de santé (0, 8 %), de communication (0, 3 %) et de transports (0, 2 %) avait amoindri cette tendance haussière.



En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9%, souligne le rapport.



Il ajoute que l’inflation sous-jacente avait enregistré une hausse de 0,2% en rythme mensuel et de 2,3% en variation annuelle.



En termes d’origine, les prix des produits locaux (+2,4%) et importés (+0,2%) ont soutenu l’appréciation des prix à la consommation au mois de juillet 2021, comparativement au mois précédent, peut-on y lire.