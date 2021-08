Comment fonctionne le logiciel d’Apple pour détecter la pédopornographie sur les iPhones et pourquoi il est si controversé - adakar.com

Comment fonctionne le logiciel d'Apple pour détecter la pédopornographie sur les iPhones et pourquoi il est si controversé Publié le vendredi 13 aout 2021

Apple livre les détails d'un système permettant de détecter les documents relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur les appareils de ses clients américains.



Avant qu'une image ne soit stockée dans iCloud Photos, le système recherche des similitudes entre les images présentes sur l'appareil et d'autres images connues d'abus d'enfants.



Apple indique que si une correspondance est trouvée, un examinateur humain évaluera et signalera l'utilisateur aux forces de l'ordre.



Toutefois, cette annonce fait naître la crainte que cette technologie ne s'étende et ne permette de scanner les téléphones à la recherche d'autres contenus interdits, notamment les contenus politiques sur les appareils des dissidents.