La Cédéao prépare une réglementation sur l'orpaillage en Afrique de l'Ouest Publié le vendredi 13 aout 2021 | RFI

Orpaillage au Sénégal

L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus riches en or du Continent. L'or remplit les caisses d'États comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou le Ghana. Il fait vivre des centaines de milliers de personnes qui pratiquent l'orpaillage, souvent clandestin. L'exploitation artisanale du métal jaune a cependant beaucoup d'inconvénients et la Cédéao souhaite mieux l'encadrer. Une réglementation communautaire sera proposée aux instances de la Cédéao l'an prochain.



La moitié de l'or produit en Afrique de l'Ouest vient de l'orpaillage artisanal, et 10% de la population du Burkina, du Mali et du Niger vit de cette activité. Mais l'orpaillage, souvent clandestin, est source de problèmes, selon Sediko Douka, le commissaire de la Cédéao en charge des Mines et de l'Énergie. « C'est un secteur qui a beaucoup de défis, comme les pertes de recettes [fiscales NDLR]. Sur le plan social, il y a l'aspect santé puisqu'ils travaillent en dehors des règles. Il y a des impacts sur l'environnement et la préservation des écosystèmes. Il y a l'aspect sécuritaire où, en plus de la violence et des conflits entre autochtones et population allogènes, si l'on prend la zone dite « des trois frontières », Burkina Faso, Mali, Niger, le terrorisme prend une partie des ressources de l'orpaillage clandestin pour ses financements. »