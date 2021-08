Football: le Sénégal toujours leader en Afrique, et 21e mondial (classement FIFA) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: le Sénégal toujours leader en Afrique, et 21e mondial (classement FIFA) Publié le jeudi 12 aout 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse

Tweet

Les Lions du Sénégal continuent d'occuper la première place du classement FIFA des équipes nationales sur le continent africain. Le nouveau classement (du mois d'août) publié, ce jeudi 12 août 2021, par la Fédération internationale de football association (FIFA).



Le Sénégal est la première nation africaine en occupant la 21è position du classement mondial. Le Sénégal a progressé de 3 places par rapport au dernier classement.



Le vice-champion d'Afrique en titre est talonné par la Tunisie à la 28e place. Pour compléter le podium, il y a l'Algérie, championne d'Afrique en titre, qui est classée 30e nation sur le classement mondial.



La quatrième et cinquième place du classement Afrique de la FIFA sont respectivement occupées par le Maroc (32 mondial) et le Nigéria (34e mondial).



Le classement mondial de la FIFA pour le mois d'août est dominé par la Belgique. Le Brésil et la France complètent le podium intercontinental.



Makhtar C.