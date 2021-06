Journée de l’Enfant Africain: L’IPS de l’UCAD au service des populations défavorisées - adakar.com

La Journée de l`enfant africain

La Journée de l’Enfant Africain est célébrée ce mercredi 16 juin2021. Il est donc question de la santé de la mère et de l’enfant. Une préoccupation bien prise en compte par l’Université Cheikh Anta Diop, à travers l’Institut de Pédiatrie Sociale (IPS). Cette entité créée en 1964 et logée dans l’institution a pour principale mission de “contribuer à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, particulièrement dans les zones défavorisées”.



Missions…



L’IPS dispose ainsi de deux antennes : une à Pikine-Guédiawaye et une en zone rurale à Khombole. Il assure la formation des médecins, infirmiers, sages-femmes, matrones et agents de santé communautaire, et accueille ainsi 400 étudiants environ par an. Parmi ses missions, figurent “des recherches sur les maladies de la mère et de l’enfant”.



Méthodes…



L’IPS doit également initier “des méthodes et des moyens simples, peu onéreux, capables de contribuer à la réduction de la morbidité (malnutrition, paludisme, diarrhée, maladies du nouveau-né …) et de la mortalité infantile et maternelle”.



Consultations…



On dénombre ainsi en moyenne 2 800 consultations prénatales et 3 000 consultations postnatales à Pikine-Guédiawaye contre 65 consultations prénatales et 850 postnatales à Khombole. Pour les enfants, il y a eu près de 28 000 consultations à Pikine-Guédiawaye et 1 600 à Khombole.



Sensibilisation…



Selon le Directeur, Pr Saliou Diouf, un tiers (1/3) des enfants à Pikine se font consulter au Centre de la localité qui compte également 2000 actes de planification familiale en une année. A côté des soins de santé, il y a la sensibilisation du public pour tout ce qui concerne la santé, l’hygiène, l’alimentation de l’enfant et les problèmes des adolescents. Compte tenu de tout cela, le Recteur de l’UCAD, le Pr Ahmadou Aly Mbaye a effectué une visite à l’antenne de Pikine, le 20 mars 2021 et à celle de Khombole le 17 avril de la même année.