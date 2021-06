Tournée économique: “Macky Sall à bout de souffle au Fouta”, Amadou Ba - adakar.com

Tournée économique: "Macky Sall à bout de souffle au Fouta", Amadou Ba Publié le jeudi 17 juin 2021

Le président de la République, Macky Sall doit rentrer de sa “tournée électorale au Fouta”. C’est l’avis de Amadou Ba, membre du mouvement national des cadres de Pastef. A l’en croire, le chef de l’Etat est à bout de souffle.



Violences exacerbées sur les populations…



“Nonobstant les violences exacerbées sur les populations par les nervis à la solde des chefs locaux dans leur bataille de positionnement pour les élections locales, Macky Sall semble physiquement à bout de force, fatigué et exténué”, déclare Amadou Ba.



Visage blême…



D’après le membre du mouvement national des cadres de Pastef, la bête politique jadis vantée a perdu ses trois atouts vitalité on dirait. Il a le regard qui divague, la mine patibulaire et le visage blême.



Bains de foule hystérisés…



Pour lui, le candidat Macky s’enlise dans ses bains de foule hystérisés, pendant que le Président lui accuse le coup physiquement. “Cher Macky, la meilleure campagne électorale, ce sont les résultats pas les promesses”, ajoute-t-il.

