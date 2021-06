G.M.S: “Macky Sall, vous utilisez des nervis et encouragez votre entourage à utiliser des nervis…” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique G.M.S: “Macky Sall, vous utilisez des nervis et encouragez votre entourage à utiliser des nervis…” Publié le jeudi 17 juin 2021 | Senego

© aDakar.com par ND. F

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-​impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna s’est fendu d’un post sur sa page Facebook pour avertir le président de la République, sur la présence des nervis dans son cortège.





Monsieur le président Macky Sall, le premier nervi qui sera tué au Sénégal sera signé de votre propre main. Les populations ne peuvent continuer à subir la violence de vos nervis sans se défendre. Et ce sera de la légitime défense.

Monsieur le président Macky Sall, vous utilisez des nervis et encouragez votre entourage à utiliser des nervis. Pire, monsieur le président Macky Sall, vous dites à la police et à la gendarmerie de fermer leurs yeux devant les violences faites par vos nervis aux populations, révolutionnaires, activistes, opposants…

Vous même monsieur le président, vous êtes le nervi de l’impérialisme. Le peuple sénégalais ne pourra pas, qu’en plus de vous – nervi néocolonial – supporter vos petits nervis.

Enfin, Monsieur le président Macky Sall, il faut que cela soit clair: si vous voulez être candidat une 3e fois en 2024, cherchez un autre pays où vous pourrez être candidat car ce ne sera pas au Sénégal.

Sénégalaises et sénégalais, la résistance à l’oppression est un principe de droit. Résistons à la 3e candidature de Macky Sall. Résistons aux nervis de Macky Sall et de l’APR. Défendons-nous!