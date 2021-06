Manifs dans les universités: Macky Sall dit ses quatre vérités aux étudiants - adakar.com

Manifs dans les universités: Macky Sall dit ses quatre vérités aux étudiants
Publié le jeudi 17 juin 2021

Conseil présidentiel territorialisé de développement

Matam, le 15 juin 2021 - Un Conseil présidentiel territorialisé de développement s`est tenu, ce mardi 15 juin 2021, à Matam, sous la présidence du chef de l`État, Macky Sall. Tweet

Le président de la République, Macky Sall dénonce avec énergie les perturbations dans les universités sénégalaises “au moment où l’Etat est en train d’injecter des moyens colossaux dans ce secteur”.



Dépenses…



“Nous payons plus de 8 milliards de F Cfa pour les bourses des étudiants. Le Sénégal déploie des moyens qu’aucun autre pays africain en termes de proportions ne dépense pour ses étudiants et ses élèves. Il ne faut pas simplement qu’il y ait une volonté de perturbations que ces efforts soient annihilés”, a déclaré Macky Sall, actuellement en tournée économique dans le Nord du pays.



Universités…



D’après Macky Sall, le gouvernement veut ouvrir davantage d’universités pour approcher les enseignements et les apprentissages auprès des étudiants et des familles. Mais, selon lui, cela demande énormément de ressources. “Il faut recruter autant d’enseignants, construire autant d’universités, d’établissements supérieurs, donner autant de bourses, de logements et de restaurants. Rares sont les pays qui font autant de sacrifices”, a ajouté le Chef de l’Etat, rapporte Lesoleil.



Sacrifices…



Il soutient que ces sacrifices ne doivent pas être annihilés par des gens qui pensent que l’université est un espace de perturbations. Pour lui, ceux qui veulent étudier ne doivent pas non plus accepter non plus qu’on compromette leur carrière et leur volonté de de réussir et d’aller servir leur pays pour contribuer ainsi à son développement.