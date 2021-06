Covid-19: Près de 176 millions de cas dont 3,8 millions de morts dans le monde - adakar.com

Au total, la pandémie mondiale a fait plus 175.987.176 cas confirmés de Covid-19, dont 3.811.561 décès. Au 15 juin 2021, un total de 2,3 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches.



Nouvelles infections…



Avec plus de 2,6 millions de nouvelles infections du nouveau coronavirus et plus de 72.000 décès enregistrés dans le monde au cours de la semaine écoulée, les nombres mondiaux de cas et de décès hebdomadaires ont diminué respectivement de 12% et de 2%, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Décès…



« Le nombre de cas et de décès dans le monde a ainsi continué de diminuer au cours de la semaine écoulée », a indiqué l’organisation mondiale dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Du 7 au 13 juin, l’OMS a été informée de 2.655.782 nouveaux cas dans le monde et de 72.528 décès liés à la Covid-19.