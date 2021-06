Augustin Senghor: “Si on continue à critiquer la pelouse, il sera difficile d’homologuer ce stade“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Augustin Senghor: “Si on continue à critiquer la pelouse, il sera difficile d’homologuer ce stade“ Publié le mercredi 16 juin 2021 | dakarmatin.com

© aDakar.com par DF

La Fédération sénégalaise de football donne des détails sur la préparation des Lions

Dakar, le 13 février 2018 - Le président de la Fédération sénégalaise de football a donné des explications sur la préparation de la phase finale de la Coupe du monde 2018 par les Lions du Sénégal. L`équipe de la FSF a annoncé plusieurs matches amicaux. C`était au cours d`une rencontre avec les journalistes organisée par l`Anps. Photo: Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football Tweet

Le président de la fédération sénégalaise de football est revenu largement sur le dossier d’homologation du stade Lat Dior de Thiès et la polémique suite à la sortie de Sadio Mané et la sienne sur la pelouse dudit stade. Invité de l’émission Galaxie Sports de la RTS1, Augustin Senghor a tiré la sonnette d’alarme par rapport aux critiques sur la pelouse du Stade Lat Dior de Thiès.



Revenant sur l’échange eu avec les joueurs sur la pelouse, Senghor d’avertir que le débat sur la qualité de la pelouse n’augure rien de bon dans le dossier d’homologation du stade. “Je n’ai pas eu besoin de la presse pour parler avec Sadio Mané. Avant cette cérémonie, j’en ai parlé avec lui et des cadres de l’équipe. On a échangé et il a dit lui-même qu’il était un peu énervé parce qu’il a perdu un ou deux ballons. Je lui ai montré le message, les échanges avec l’expert qui va venir nous aider. Donc je lui ai dit que nous sommes en train de faire des efforts. Je leur ai demandé de prendre leur mal en patience d’ici à septembre, sinon on ne jouera pas ici. Et j’ai dit aussi que si nous continuons à décrier notre propre pelouse, il sera difficile qu’on puisse homologuer ce stade”, a-t-il expliqué.



Selon lui, des améliorations sont notées dans le chantier du stade Lat Dior de Thiès. Il faut féliciter ces progrès et préserver l’intérêt commun qui est de jouer à domicile, devant son public. Ce qui motive d’ailleurs l’investissement financier de la FSF dans ce chantier.