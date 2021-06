Outrage à agent et rébellion: Le rappeur “Kilifeu“ relaxé par le tribunal de grande instance de Kaolack - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Outrage à agent et rébellion: Le rappeur “Kilifeu“ relaxé par le tribunal de grande instance de Kaolack Publié le mercredi 16 juin 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Le rappeur Kilifeu en compagnie de son avocat

Kaolack: Le rappeur Mbessane Landing Seck (Kilifeu), défendu par Me Moussa Sarr, a été relaxé par le tribunal de grande instance de Kaolack. Tweet

Le tribunal de grande instance de Matam a ordonné la relaxe pure et simple du rappeur Mbessane Landing Seck, alias “Kilifeu“, membre du groupe Keur-Gui, et responsable au mouvement “Y en a marre“.



Mbessane Landing Seck avait été arrêté il y a une semaine au cours d'une manifestation en soutien aux prestataires de la Senelec qui exigeaient des contrats de travail en bonne et due forme. La manifestation était organisée par l’Amicale des travailleurs de l’électricité de la Senelec.



Devant le tribunal, Kilifeu, aux côtés de son avocat Me Moussa Sarr, a nié les accusations d'outrage à agent et rébellion portées par le ministère public à son encontre. Son avocat a plaidé la relaxe.



Le juge du tribunal de grande instance de Kaolack, estimant que le prévenu n'a commis aucun délit et aucune infraction, va finalement suivre la plaidoirie de la défense et prononcer la relaxe de Mbessane Landing Seck.





Makhtar C.