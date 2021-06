Cheikh Oumar Anne: un ministre au CV long comme le bras et au niveau de langue si douteux - adakar.com

Cheikh Oumar Anne: un ministre au CV long comme le bras et au niveau de langue si douteux Publié le mercredi 16 juin 2021

Il devient un habitué des faits. Le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne fait l’objet de moqueries et de critiques sur les réseaux, après une déclaration vidéo qui a mis en doute son niveau de langue. Pourtant, il n’en est pas à son coup d’essai, malgré la richesse de son CV, long comme un bras.



Dès sa nomination avril 2019, à la tête du ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement du Professeur de Mathématiques Mary Teuw Niane, certains Sénégalais avaient exprimé leur déception. Pour beaucoup de monde, le nouveau ministre ne ferait pas l’affaire, pour plusieurs raisons, notamment, à cause de sa mauvaise gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (il a été épinglé par un rapport de l’Ofnac).



L’histoire est-elle en train de donner raison à ses détracteurs. Depuis hier lundi, la déclaration polémique du ministre dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a fait le tour du monde. Si les uns doutent de son niveau de français dans les commentaires, les autres estiment qu’il cause « beaucoup de tort à la langue française ».



La plupart des sorties médiatiques du ministre sénégalais sont marquées d’erreurs ou fautes faisant l’objet de critiques. On se rappelle qu’en 2020 alors qu’il faisait une déclaration à la télévision nationale lors de la reprise des cours après une fermeture des écoles liées à la covid-19, M. Anne avait enlevé son masque devant les caméras alors que le Gouvernement dans lequel il siège était dans une campagne dense de sensibilisation sur le port du masque. Son excuse: « ça étouffe »!



Son acte n’a pas du tout été apprécié par des Sénégalais au moment où les autorités sanitaires, politiques et religieuses ne cessaient de sensibiliser sur le respect des gestes barrières comme le lavage des mains, le respect de la distanciation physique et le port de masque.