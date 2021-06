Sénégal : Macky Sall omniprésent dans la presse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : Macky Sall omniprésent dans la presse Publié le mercredi 16 juin 2021 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les quotidiens sénégalais, parvenus mercredi à APA, continuent de disséquer la tournée économique du président Macky Sall à Matam, dans le nord.



Le Soleil dans sa livraison du jour, liste les réalisations entreprises dans le nord du pays par Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Pour le quotidien national, « tous les engagements de 2013 sont satisfaits à 200% » à Matam.



Ce qui fait dire au journal Le Quotidien dans un jeu de mots bien inspiré, que « Macky mise Locales », faisant le lien entre ses réalisations et la perspective des élections Locales du 23 janvier 2022.



Et ce n’est pas terminé visiblement pour L’Observateur qui annonce encore 450 milliards d’investissements à Matam. « Macky, l’effort de guerre » titre le journal qui ajoute que les chefs de village auront désormais une indemnité mensuelle de 50.000 F cfa.



Walf Quotidien dans sa Une note une frustration généralisée dans le pays allant de la colère estudiantine au sentiment de rejet contre le régime de Macky Sall. Le journal informe dans ce sens que la maison familiale du président de la République à Ndouloumadji, a été incendiée par des jeunes mécontents.



Une colère que L’AS dédramatise dans ce qu’il appelle « comptes et mécomptes » de cette visite de Macky Sall dans le nord du pays. Selon le journal, la maison familiale du président de la République a été incendiée par des jeunes qui ont appris que le président de la République allait finalement zapper leur localité.



Dans cette même lancée, Sud Quotidien liste les « points noirs » de cette tournée économique du patron de l’Alliance pour la République (APR) à l’intérieur du pays qui se résument au recours aux nervis, port de brassards rouges et l’importation de « bétail électoral ».



Sur un autre registre, EnQuête nous plonge dans « le labyrinthe des milliards » avec un dossier sur les marchés publics. Les privés nationaux entre retards de livraison et défauts d’exécution, note le journal qui cite comme exemple Ecotra et Jean Lefèvre, avant de marteler que la capacité financière des étrangers fait souvent mouche face aux entreprises locales.



Libération revient sur les dernières révélations de l’enquête sur la mort de Dieynaba Traoré, une fille de 23 ans retrouvée au milieu des filaos à Tivaouane Peulh, localité dans le département de Keur Massar (région de Dakar) Le dossier semble complexe mais les enquêteurs ne désespèrent pas. A ce titre, la parution informe que les deux suspects retenus pour nécessité de l’enquête ont été finalement remis en liberté. Le téléphone de la défunte « borné » pour la dernière fois dans un restaurant de la corniche ouest.



En sport, Record et Stades vibrent au rythme de l’Euro. Record, fait remarquer qu’avec son doublé devant la Hongrie (3-0), Ronaldo rejoint rejoint Lukaku en tête des buteurs. Stades revient sur la victoire étriquée de la France devant l’Allemagne (1-0) sans oublier de mentionner que l’Italie peut être la première nation qualifiée en 8e de finale ce soir en cas de succès devant la Suisse.



CD/APA