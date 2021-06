CAN-2022 : après la victoire de la Sierra Leone, qui sont les 24 pays qualifiés ? - adakar.com

CAN-2022 : après la victoire de la Sierra Leone, qui sont les 24 pays qualifiés ? Publié le mercredi 16 juin 2021

Coupe d`Afrique des Nations

Avec la victoire de la Sierra Leone face au Benin mardi 15 juin, on connait désormais le nom des 24 pays à s’être sortis du piège des éliminatoires de la CAN. L’hiver prochain, ils s’affronteront pour remporter la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.



Les 24 qualifiés (par ordre de qualification) :



Le Cameroun : en tant que pays-hôte, le Cameroun était qualifié d’office pour la compétition.



Le Sénégal : en 2019, les "Lions de la Teranga" s’étaient hissés jusqu’en finale de la CAN en Égypte. Ils ont parfaitement réussi leur campagne de qualification et terminé premiers de leur groupe.