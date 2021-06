Indemnité mensuelle : Macky Sall va désormais payer des chefs de village, le montant dévoilé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Indemnité mensuelle : Macky Sall va désormais payer des chefs de village, le montant dévoilé Publié le mercredi 16 juin 2021 | senenews.com

© Présidence par PMD

Conseil présidentiel territorialisé de développement

Matam, le 15 juin 2021 - Un Conseil présidentiel territorialisé de développement s`est tenu, ce mardi 15 juin 2021, à Matam, sous la présidence du chef de l`État, Macky Sall. Tweet

Réagissant suite à l’interpellation du président de l’Association régionale des chefs de village en marge du Conseil présidentiel tenu mardi à Matam, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé une indemnité mensuelle de 50 000 F Cfa qui sera allouée à chaque chef de village à partir du mois de juillet prochain.



« La question des indemnités des chefs de village est une lancinante revendication qui date de très longtemps. Mais je le dis pour vous rassurer ici à Matam que nous avons décidé, à partir du mois de juillet prochain, d’allouer une indemnité mensuelle de 50 000F à ces chefs de village », a promis le président de la République.



Il a salué leurs « tâches énormes » d’accompagnement de l’Etat du Sénégal dans plusieurs domaines. « Cette mesure n’est que justice parce que les délégués de quartier bénéficient déjà d’une indemnité mensuelle », a-t-il motivé.



Macky Sall a, toutefois, tenu à préciser que seuls les villages officiels qui ont fait l’objet d’une reconnaissance administrative seront bénéficiaires. « Il est souhaitable que les Gouverneurs et Préfets soient instruits que les villages officiels puissent faire l’objet d’une délibération officielle », a ajouté Macky Sall, indiquant que le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, va travailler étroitement avec son collègue de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, pour rendre effective cette mesure.