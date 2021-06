Météo : De la pluie dans plusieurs villes, les prévisions de l’ANACIM pour les prochaines 24 heures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Météo : De la pluie dans plusieurs villes, les prévisions de l’ANACIM pour les prochaines 24 heures Publié le mercredi 16 juin 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

Pluies et orages

Tweet

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) vient de publier son bulletin météo pour les prochaines 24 heures, soit du mardi 15 juin au mercredi 16 juin, à 12 heures.



D’après l’ANACIM, il devrait y avoir de la pluie dans une dizaine de localités, soit à Ziguinchor, Bakel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Kédougou, Cap Skring, Sédhiou et Tamba. « Les activités pluvieuses resteront marquées sur les régions Sud du pays avec toutefois une forte couverture nuageuse qui pourrait occasionner de la pluie sur les localités Centre-sud. Ailleurs, le temps sera relativement stable et plutôt nuageux », a publié l’agence.



« En raison de la couverture nuageuse sur une bonne partie du pays, la chaleur sera relativement moins soutenue à l’exception des régions Nord-est et Centre-nord où les pics de températures atteindront 41 à 43°C par endroits. Les visibilités resteront dans l’ensemble bonnes », ajoute l’ANACIM.



« Les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest. Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les cotes sénégalaises », termine l’agence dans son bulletin météo.