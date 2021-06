Lutte contre la famine: l’ONU débloque 135 millions de dollars - adakar.com

Lutte contre la famine: l'ONU débloque 135 millions de dollars Publié le mercredi 16 juin 2021

Lutte contre la famine: l’ONU débloque 135 millions de dollars

Le Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Mark Lowcock, a débloqué lundi 135 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) pour soutenir les opérations humanitaires dans 12 pays d’Afrique contre la famine, des Amériques et du Moyen-Orient.

L’annonce fait suite à la publication de données la semaine dernière, qui montrent que plus de 350.000 personnes connaissent des conditions de famine dans la région du Tigré en Éthiopie, et que la menace de famine se profile au Burkina Faso, dans le sud de Madagascar, au nord-est du Nigéria, au Soudan du Sud et au Yémen, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.



Le financement sera réparti entre les organisations de secours en Syrie (20 millions de dollars); en République démocratique du Congo (20 millions de dollars); et en Éthiopie, en mettant l’accent sur le Tigré (13 millions de dollars). Les opérations d’aide en Afghanistan, au Nigéria et au Soudan du Sud recevront chacune 11 millions de dollars.



Le reste du financement ira à Madagascar (8 millions de dollars) ; au Venezuela (7 millions de dollars); au Tchad (7 millions de dollars); au Burkina Faso (7 millions de dollars); au Cameroun (5 millions de dollars); et au Mozambique (5 millions de dollars). Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars sera affecté à une gamme de projets axés sur les personnes handicapées.