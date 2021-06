Mairie de Dakar : Le choix d’un candidat divise les Lebous - adakar.com

Mairie de Dakar : Le choix d'un candidat divise les Lebous Publié le mercredi 16 juin 2021



Membre du comité scientifique ayant préparé la rencontre de Samedi passé à la Mosquée de la Divinité, Abdou Khadre Gaye considère que les Lebous ont été « trahis » par le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop et l’imam Alioune Moussa SAMB qui ont transformé l’activité en « meeting politique ». Proche du Grand Serigne, le Saltigué Mamadou Mbengue trouve que M. Gaye a tout faux.



C’était une Assemblée générale présentée comme une communion, une rencontre où le Peuple Lebou devait rompre avec son passé. Mais le pacte de la Mosquée de la Divinité de samedi dernier n’a pas vaincu les démons de la division. Certains Lebous ayant assisté à la rencontre ne se sentent pas engagés par le soutien affiché à Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Ndoye pour les prochaines élections locales du 23 janvier 2022.



La sortie de l’Imam ratib de Dakar, plaidant pour un vote ethnique en faveur des Lebous pour diriger les communes de Dakar, passe très mal au niveau de l’opinion. A rappeler que le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop et l’imam Alioune Moussa SAMB, lors d’une rencontre de la collectivité Lebou tenu ce week-end, avaient plébiscité Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Ndoye pour la mairie de Dakar.



« L’objectif de cette rencontre a été complètement dévoyé. Le comité scientifique a travaillé pendant 30 jours sur cette rencontre qui devait être une journée de communion pour la réconciliation de la grande famille Lebou et la sauvegarde du patrimoine historique et culturel. Ce comité scientifique se sent trahi. Finalement, on s’est rendu compte que cette réunion était un meeting politique avec l’intronisation de candidats », a déclaré Abdou Khadre Gaye, membre du comité scientifique.



Le président de l’Ong Emad qualifie de « malheureuses et malvenues » les déclarations du Grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop et de l’Imam de Dakar Alioune Moussa SAMB. Selon lui, il était question de parler des problèmes du foncier, d’accès à l’eau, de la pêche ou de la sauvegarde du patrimoine culturel des Lebous.



« L’erreur, c’est de considérer que Dakar Plateau et Yoff constituent la communauté Lebou. Non, elle va de Toubab Dialaw à Ngor. Pourquoi au sein de cette communauté on cherche à distinguer deux communes ? Pourquoi Alioune Ndoye ne déclare pas sa candidature ? C’est aux Lebous de le faire à sa place ? On n’a pas travaillé pour un meeting politique », déplore amèrement M. Gaye.



Selon ce Lebou de Dakar Plateau, l’argument que le maire de Dakar doit être issu de cette communauté ne tient pas. « Nous sommes dans une république. Il est vrai que les Lebous constituent la population autochtone de Dakar et occupent cette presqu’île depuis 5 siècles ».



Le président de l’Emad dit avoir « pitié du Grand Serigne de Dakar et de l’Imam ratib », parce que, dit-il, « cette position ne les grandit pas », rajoute-t-il.



Avant de conclure : « Les 121 villages ont été trahis. Les Lebous ne sont pas d’accord. Ce soutien n’engage pas les Lebous. Ces déclarations n’engagent que le Grand Serigne de Dakar et l’imam qui ont parlé en tant que militants ».