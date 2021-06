Exclusif/ Me Malick Sall sur l’affaire de Boy Djinné : « Je compatis à sa situation (...) On fera le maximum pour qu’il rejoigne sa famille très prochainement » - adakar.com

Exclusif/ Me Malick Sall sur l'affaire de Boy Djinné : « Je compatis à sa situation (...) On fera le maximum pour qu'il rejoigne sa famille très prochainement » Publié le mercredi 16 juin 2021

L'affaire Baye Modou Fall allias Boy Djinné s'est invitée à la tournée économique du chef de l'État. Et c'est le ministre de la justice, garde des sceaux, qui s'est prononcé sur ce dossier très polémique. Maître Malick Sall qui dit compatir avec la famille de Boy Djinné, avant d'assurer que le dossier sera suivi pour qu'il puisse rejoindre sa famille très prochainement.



"Boy Djinné est un citoyen comme tout le monde, et moi je compatis aujourd'hui à sa situation. Le seul problème de Boy djinné c'est qu'à chaque fois qu'il s'évade et qu'on le rattrape, on est obligé de le condamner encore. Mais sa famille peut se rassurer qu'on fera le maximum pour lui permettre de rejoindre sa famille très prochainement", a confié le Garde des sceaux à l'équipe de Dakaractu qui couvre les différentes étapes de la tournée économique du président Macky Sall...