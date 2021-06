Les chefs de village vont désormais bénéficier d’une indemnité mensuelle de 50.000 FCFA, annonce Macky Sall - adakar.com

Une indemnité mensuelle de 50 mille francs CFA sera octroyée aux chefs de village à partir de juillet prochain, a annoncé, mardi, à Matam, le président de la République Macky Sall.



"Nous avons décidé, à partir du juillet, d’accorder une indemnité de 50 mille francs CFA aux chefs de village", a-t-il dit lors du Conseil présidentiel territorialisé de développement.



Le président Sall a salué la "tâche importante" des chefs de village dans l’accompagnement des autorités dans plusieurs domaines, estimant que cette indemnité n’est que justice, les délégués de quartier des communes bénéficiant déjà d’une indemnité mensuelle.



Le chef de l’Etat a évoqué à ce sujet "une lancinante doléance des chefs de village", avant d’inviter le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et son collègue de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, à travailler pour l’effectivité de cette mesure.



Dans cette perspective, le président de la République a demandé aux préfets et sous-préfets de finaliser la liste des chefs de village.



