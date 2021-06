Football : qui sont ces joueurs d’origine africaine à l’Euro ? (Liste) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football : qui sont ces joueurs d’origine africaine à l’Euro ? (Liste) Publié le mardi 15 juin 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Coupe du monde: Stage de préparation des Lions à Saly

Dakar, le 23 mai 2018 - Les Lions du Sénégal ont démarré leur stage de préparation pour la Coupe du monde 2018. Les joueurs convoqués par Aliou Cissé sont basés à Saly. Tweet

Nombreux sont les joueurs qui évoluent dans les équipes nationales d’Europe au détriment de leurs pays d’origine. Parmi eux, on peut citer actuellement 47 talentueux joueurs d’origine africaine qui participent à l’Euro de cette année.





Un bel effectif qui fait de ce championnat d’Europe, un beau championnat arc-en-ciel et par ailleurs, une fierté pour l’Afrique et pour le sport qui unit, le Football.



La France présente le plus gros effectif avec 12 joueurs d’origine africaine suivie de la Belgique (8) et la Suisse (7). La RDC est la nation africaine qui place le plus de joueurs (13) dans les sélections européennes à joueurs. Ces africains proviennent des 20 nations suivantes :



France



1- Moussa Sissoko – Mali (Tottenham)

2- Jules Koundé – Bénin (Séville)

3- Wissam Ben Yedder – Tunisie (Monaco)

4- Karim Benzema – Algérie (Real Madrid)

5- Ousmane Dembélélé – Sénégal (Barcelone)

6- Kylian Mbappé – Cameroun (Paris)

7- Steve Mandanda – RDC (Marseille)

8- Presnel Kimpembe – RDC (Paris)

9- Corentin Tolisso – Togo (Bayern Munich)

10- Kurt Happy Zouma – Centrafrique (Chelsea)

11- N’Golo Kanté – Mali (Chelsea)

12- Paul Pogba – Guinée (Manchester United)



Belgique

1- Romelu Lukaku – RDC (Inter Milan)

2- Nacer Chadli – Maroc (İstanbul Başakşehir)

3- Jeremy Doku – Ghana (Rennes)

4- Jason Marianne Denayer – RDC (Olympique Lyonnais)

5- Dedryck Boyata – RDC (Hertha Berlin)

6- Michy Batshuayi – RDC (Crystal Palace)

7- Youri Tielemans – RDC (Leicester City)

8- Christian Benteke – RDC (Crystal Palace)



Suisse

1- Yvon Mvogo – Cameroun (PSV)

2- Breel Embolo – Cameroun (Borusia M.)

3- Djibril Sow – Sénégal (Frankfurt)

4- Manuel Akanji – Nigeria (Dortmund)

5- Kevin Mbabu – RDC (Wolfsburg)

6- Jordan Lotomba – RDC (Nice)

7- Denis Zakaria – RDC (Borusia M)



Allemagne

1- Antonio Rûdiger – Sierra-Leone (Chelsea) 2- Serge Gnabry – Côte d’Ivoire (Bayern Munich 3- Leroy Sané – Sénégal (Bayern Munich) 4- Jamal Musiala – Nigeria (Bayern Munich)



Portugal

1- Danilo Pereira – Guinée Bissau (Paris)

2- Nélson Semedo – Cap Vert (Wolves)

3- William Carvalho – Angola (Real Betis)

4- Renato Sanches – São-Tomé (LOSC Lille)



Pays_Bas

1- Nathan Benjamin Aké – Côte d’Ivoire (Manchester City)

2- Cody Mathès Gakpo – Togo (PSV)

3- Memphis Depay – Ghana (Olympique Lyon)



Suède

1- Ken Nlata Sema – RDC (Watford)

2- Alexander Isak – Érythrée (Real Sociedad)



Pays_Galles

1- Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu – Ghana (Chelsea)

2- Benjamin Cabango – Angola (Swansea City)



Finlande

1- Glen Adjei Kamara – Sierra Leone (Rangers) 2- Pyry Soiri – Namibie (Esbjerg)



Espagne

1- Adama Traoré – Mali (Wolverhampton)



Autriche

1- David Alaba – Nigeria (Bayern Munich)



Angleterre

1- Bukayo Saka – Nigeria (Arsenal)