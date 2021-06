Macky Sall : “La mort d’une dizaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable“ - adakar.com

Le président sénégalais Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a jugé "intolérable" la mort par noyade d’une dizaine de jeunes dans une plage de la banlieue de Dakar. "La mort d’une dizaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable", a écrit Macky Sall dans un message.



Macky Sall, actuellement en tournée économique dans le nord du Sénégal, "présente ses condoléances émues aux familles éplorées et prie pour le repos de l’âme des disparus."



Dans la soirée du dimanche 13 juon 2022, les sapeurs pompiers ont, en effet, repêché les corps sans vie de 7 personnes alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver au moins 5 autres portées disparues.



Face à ce drame, le chef de l’Etat demande au gouvernement une meilleure sécurisation des plages qui connaissent, pendant cette periode de forte canicule, une fréquentation accrue.



"Je demande au Gouvernement et aux Collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes pour une meilleure sécurisation des plages".



Le président de la République invite aussi les parents à plus de vigilance en cette période estivale. "J’en appelle à la responsabilité de tous."



Makhtar C.