UEMOA : le PIB/habitant en progression annuelle de 9% - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique UEMOA : le PIB/habitant en progression annuelle de 9% Publié le mardi 15 juin 2021 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Tweet

Le PIB au prix courant par habitant dans l’UEMOA est passé de 675.000 FCFA à 735.000 FCFA (environ 1.355 USD) entre 2019 et 2020, selon les estimations de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO). Soit une progression annuelle d’environ 9%.



Avec un PIB/habitant estimé à 463.600 FCFA en 2020 contre 448.800 en 2019, le Burkina Faso enregistre la plus forte hausse de la région ouest africaine ayant le Franc CFA en commun (environ +3,2), devant le Bénin (+1,5) et le Niger (+0,32). C’est les trois économies qui terminent l’année en territoire positif sur les huit.