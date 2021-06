UEMOA : Hausse modérée de 1,3% de la production industrielle en 2020 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique UEMOA : Hausse modérée de 1,3% de la production industrielle en 2020 Publié le mardi 15 juin 2021 | financialafrik.com

© Présidence par DR

Le chef de l`État inaugure la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio

Diamniadio, le 22 novembre 2018 - Le président de la République a procédé, ce jeudi, à l`inauguration de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Tweet

La production industrielle dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a enregistré une progression modérée de 1,3% en 2020 après une réalisation de 6,5% un an auparavant, selon les données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) basée à Dakar.

« Cette décélération est imprimée par le recul de 3,9% de la production dans les industries du secteur de l’alimentation, en rapport avec une contraction de leurs capacités de production et la perturbation des circuits de distribution », indique l’institut d’émission dans son rapport annuel 2020. Toutefois, cette décélération a été atténuée par un accroissement de la production dans l’industrie extractive (+8,1% contre -1,5% en 2019).



Quant au chiffre d’affaires du commerce de détail dans l’UEMOA, il a connu une baisse de 5,9% en moyenne en 2020 contre une hausse de 2,5% en 2019. Cette décrue est observée dans le commerce des biens alimentaires (-13,8% contre -3,8%), d’articles d’habillement (-13,3% contre +14,5%) et des produits pétroliers (-7,3% contre 4,2%). Quant au chiffre d’affaires des autres commerces, il a enregistré une baisse de 1,4% par rapport à son niveau de l’année précédente.