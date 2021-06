Kaffrine: Le nombre d’accidents est passé de 30 à plus de 200 en 2020. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Kaffrine: Le nombre d’accidents est passé de 30 à plus de 200 en 2020. Publié le mardi 15 juin 2021 | dakaractu.com

© aDakar.com par DR

Un violent accident a fait trois morts et une cinquantaine de blessés

Tweet

À Kaffrine, les routes sont devenues très accidentogènes. Rien qu'en 2020, le nombre d'accidents est passé de 30 à plus de 200.



Conscientes de ce phénomène, les autorités territoriales (cadre de concertation régionale) ont organisé une réunion axée sur la prévention routière.



Ainsi, il a été signalé au cours de cette rencontre que la plupart des accidents sont en sortie d'agglomération. Et 90% des causes, sont humaines. Les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène, notamment dans le département de Koungheul.



Le département de Koungheul a enregistré à lui seul, 40% des accidents...