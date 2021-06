Avance Tabaski doublée : Le Sytjust remercie Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Avance Tabaski doublée : Le Sytjust remercie Macky Sall Publié le lundi 14 juin 2021 | seneweb.com

© aDakar.com par DF

Saint-Louis : le SYTJUST menace de paralyser le système judiciaire

Dakar, le 31 Décembre 2014 - Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) menace de paralyser le système judiciaire, si d`ici le 31 janvier prochain ses doléances ne sont pas satisfaites, a déclaré, mercredi à Saint-Louis, Me Ibrahima Diop, son secrétaire exécutif à Saint-Louis. Tweet

Les agents de la Fonction publique ont bien accueilli la décision prise par l’Etat, depuis vendredi dernier, de doubler l’avance Tabaski. Depuis, les réactions fusent de partout.



Et ce lundi 14 juin, c’est au tour du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) de saluer «la décision du président de la République de porter l'avance Tabaski de 50 000 à 100 000 F CFA».



«Cette mesure de haute portée sociale permettra sans nul doute aux agents de la Fonction publique de vivre plus convenablement un événement d'une dimension exceptionnelle au Sénégal», a affirmé les membres du Bureau exécutif national (Ben) à travers un communiqué reçu à Seneweb.



Sur ce, «le Sytjust en remercie le président de la République et l'invite à considérer davantage l'amélioration des rémunérations des agents de la Fonction publique».





«Le président de la République Macky Sall a décidé de porter l'avance Tabaski de 50 000 à 100 000 F CFA. Cette importante mesure tient compte des effets économiques globaux de la pandémie de la Covid-19. Elle entre dans le cadre de la dynamique de renforcement de la protection sociale des travailleurs. L'avance Tabaski sera remboursable en 10 échéances de 10 000 F CFA», avaient renseigné les services du ministère des Finances et du Budget d’Abdoulaye Daouda Diallo.