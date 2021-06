Touba : Un dealer surpris avec 125 grammes de chanvre indien - adakar.com

Touba : Un dealer surpris avec 125 grammes de chanvre indien Publié le mardi 15 juin 2021

A cause de son comportement suspect, C.T, en provenance de Louga a été interpellé par des policiers. Après avoir fouillé son sac, les limiers qui étaient en patrouille y ont trouvé 125 grammes de chanvre indien.



Conduit au commissariat spécial de Touba et entendu sur procès-verbal, le présumé trafiquant a reconnu la paternité de la drogue saisie.

Ainsi, pour échapper à une éventuelle poursuite pour trafic de drogue, il dit être un simple fumeur, rapporte Source A.



"Je suis un consommateur de chanvre indien et non un trafiquant. Le produit saisi m’a été offert par celui qui m’avait engagé au niveau de notre chantier à Louga", s’est-il justifié sans convaincre les enquêteurs du commissariat spécial de Touba.

Nos confrères écrivent que le plâtrier a été déféré, mercredi dernier, au Tribunal de grande instance de Diourbel pour détention et trafic de chanvre indien.