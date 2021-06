Mort d’une dizaine de jeunes par noyade : Très effecté, Macky Sall sort du silence - adakar.com

Mort d'une dizaine de jeunes par noyade : Très effecté, Macky Sall sort du silence Publié le mardi 15 juin 2021

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall sur le site de l`accident meurtrier ayant tué des membres de l`équipe de Leral

Kédougou, le 31 mai 2021 - Le président de la République Macky Sall s`est déplacé sur le site de l`accident tragique qui a coûté la vie à trois envoyés spéciaux du site d`informations Leral à sa tournée économique. Tweet

La série de noyades notée hier commence à faire réagir des Sénégalais. Le Président de la République, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, a déploré la mort des 10 jeunes noyés à la plage de Malika.



Alors qu’il vient de demander aux autorités sénégalaises de veiller à la sécurisation des plages, Macky Sall fait une nouvelle publication parue sur la plateforme américaine, Twitter pour s’incliner devant la mémoire des victimes.



« La mort d’une dizaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable. », déplore Macky Sall, avant de présenter ses condoléances émues aux familles éplorées et de prier pour le repos de l’âme des disparus. »



Hier, plusieurs cas de noyade ont été signalés à la plage de Malika, dont 10 décès, dans cet espace pourtant interdit à la baignade. Ainsi, Macky Sall demande au Gouvernement et aux Collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes pour une meilleure sécurisation des plages