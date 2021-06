« Le premier nervis qui sera tué au Sénégal.. » : L’avertissement de Guy Marius Sagna à Macky Sall - adakar.com

Accueil



« Le premier nervis qui sera tué au Sénégal.. » : L'avertissement de Guy Marius Sagna à Macky Sall Publié le mardi 15 juin 2021

© aDakar.com par ND. F

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Monsieur le président Macky Sall, le premier nervis qui sera tué au Sénégal sera signé de votre propre main. Les populations ne peuvent continuer à subir la violence de vos nervis sans se défendre. Et ce sera de la légitime défense.



Monsieur le président Macky Sall, vous utilisez des nervis et encouragez votre entourage à utiliser des nervis. Pire, monsieur le président Macky Sall, vous dites à la police et à la gendarmerie de fermer leurs yeux devant les violences faites par vos nervis aux populations, révolutionnaires, activistes, opposants…



Enfin, Monsieur le président Macky Sall, il faut que cela soit clair: si vous voulez être candidat une 3e fois en 2024, cherchez un autre pays où vous pourrez être candidat car ce ne sera pas au Sénégal.



Sénégalaises et sénégalais, la résistance à l’oppression est un principe de droit. Résistons à la 3e candidature de Macky Sall. Résistons aux nervis de Macky Sall et de l’APR. Défendons-nous!



LUTTONS !

REFUSONS !

RÉSISTONS !



ORGANIZE, DON’T AGONIZE!

RÉSISTANCE !



GMS