La grande promesse de Cheikh Oumar Anne à Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La grande promesse de Cheikh Oumar Anne à Macky Sall Publié le mardi 15 juin 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

La grande promesse de Cheikh Oumar Anne à Macky Sall

Tweet

Dans le cadre de sa tournée économique, le président de la république Macky Sall était, hier, à Ndioum.



Macky Sall a été accueilli par son ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Cheikh Oumar Anne. Qui a magnifié la présence de son mentor dans cette localité.



Cheikh Oumar Anne a profité de l’occasion pour faire des témoignages afin de montrer au chef l’Etat que les responsables de Podor sont tous unis. «Mon frère, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et moi, nous vous accueillons dans l’unité et nous vous promettons qu’aux élections prochaines, nous porterons les résultats à 99% dans cette localité car, vous nous avez montré votre engagement à nous voir travailler en synergie» a rassuré le ministre par ailleurs l’édile de la ville.



Il a entamé ses propos par des mots de remerciements. «En 9 ans, vous avez investi autant que ce qu’on a investi depuis 60 ans. Mr le président, vous avez inauguré la route Ndioum-Halwar-Demeth, vous avez fait de Ndioum la plus grande ville du Fouta. Vous avez également multiplié par 4, la ville de Ndioum. Mr le président de la République, Ndioum vous dit Merci» a-t-il dit.