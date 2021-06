Sénégal : la tournée économique de Macky Sall à la Une - adakar.com

Sénégal : la tournée économique de Macky Sall à la Une Publié le lundi 14 juin 2021 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les quotidiens sénégalais, parvenus lundi à APA, reviennent sur la tournée économique du président Macky Sall dans le nord du pays.



Le quotidien national Le Soleil consacre sept pages à cette tournée dans le nord du pays. « Podor tout en gratitude » souligne le journal qui explique que 292 milliards seront encore investis pour le désenclavement du département.



Walf Quotidien évoque « une tournée tout (en) couleurs » pour le président Macky Sall. Le journal estime que le président de la République gravite autour des zones qui lui sont favorables, pour se « donner bonne conscience » et évite les « zones sensibles ».



Pour Vox Populi, « Podor réaffirme son attachement à Macky Sall » pendant que le mouvement de contestation « Fouta Tampi » a été noyé par les « marées humaines ».



L’AS martèle que « le nord déroule le tapis rouge à Macky Sall ». Le chef de l’Etat a eu droit à un accueil populaire à Saint-Louis, Dagana et Podor.



A Podor, « Macky Sall fuit une guerre Sy Sall » croit savoir Le Quotidien. Le journal explique que la bataille fait rage entre Racine Sy et Aïssata Tall Sall, les deux ténors de la localité. Le président de la République qui ne veut pas de querelles dans cette commune a demandé aux deux responsables de trouver un terrain d'entente.



Sud Quotidien parle de la suite de cette tournée économique du président à Matam ce lundi. Le journal évoque une « bataille de positionnement des responsables locaux » et des « mouvements de contestation » qui attendent le chef de l'Etat. La parution parle ainsi « d’un avis de tempête à Matam » pour le patron de l’Alliance pour la République (APR).



Vox Populi donne la parole au Professeur Pape Demba Sy professeur de droit public et membre de la mouvance présidentielle. Ce dernier souligne la nécessité « d’une rediscussion des modalités du parrainage pour la présidentielle à venir », avant d’expliquer qu’au Sénégal, « il y a un problème de la culture politique et démocratique ».



Sur un autre registre, L’Observateur alerte sur une « nouvelle drogue » appelée « protoxyde d’azote ou gaz hilarant » au Sénégal. Le journal explique que cette « drogue de loisirs » est très prisée par les jeunes. Présente sur le sol sénégalais depuis 2020, le ballon coûte 12.000 F cfa et les 10 petites bonbonnes à 40.000 F cfa.



Libération parle du scandale des salles de jeux qui cachait une vaste mafia. Le journal parle « d’un crime économique au cœur de la zone Fcfa ». En effet, note le journal, le ressortissant chinois Lin Xiwei exportait frauduleusement les pièces de 100 Fcfa vers la Chine. L’argent était fondu pour fabriquer d’autres matières comme des pièces de 500 F cfa réinjectées dans le marché monétaire de la zone Fcfa. Selon toujours Libération, le même réseau est à l’origine de la pénurie de monnaie au Cameroun.



En Sport, Stades revient sur « l’énorme glissade de Matar Bâ », ministre des Sports, qui, en voulant répondre à Sadio Mané sur l’état de la pelouse du stade Lat Dior, s’est fendu d’une déclaration inélégante et peu convaincante.



Record pour sa part, se projette sur le choc mardi entre les Bleus et la Mannschaft à l’Euro. « Quelle Allemagne face à la France » s’interroge le journal. Le journal parle aussi de la victoire du Brésil face au Venezuela (3-0) en ouverture de la Copa America et parle du choc Argentine contre Chili ce soir à 21h00 Gmt.



