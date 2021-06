La Première dame "n’est pas dans une logique de 3e mandat", selon un ancien ministre conseiller - adakar.com

Publié le lundi 14 juin 2021

Le président de la Chine a quitté Dakar

Dakar, le 22 juillet 2018 - Le président de la République Populaire de Chine a quitté Dakar après une visite d`État de 48 heures. Il a été raccompagné à l`aéroport par le président sénégalais. Photo: Marième Faye Sall, première dame Tweet

La révélation est faite de Moustapha Diakhaté. L'ancien ministre conseiller du président Macky Sall a fait savoir que la première dame Marième Faye Sall n'est pas dans une logique de 3e mandat, lors de l'émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.



« Elle (Marième Faye Sall) n'est pas dans une logique de 3e mandat..... Même mes conditions de séparation avec le président Macky Sall lui a fait très mal. Et elle pensait qu'on pouvait transcender ces questions par le dialogue politique et non par des limogeages intenpestifs comme son mari sait le faire», a déclaré M. Diakhaté.



Par ailleurs, l'ex-collaborateur du chef de l'État a fustigé ses tournées économiques qu'il considère comme des tournées politiques.



« Ces visites qu'on appelle tournées économiques, pour moi n'en sont pas une. A la limite, je les considère comme une déambulation politique pour ne pas dire de la provocation», a-t-il commenté. Pour expliquer son désaccord, M. Diakhaté a évoqué les difficultés rencontrées par les Sénégalais notamment les inondations et l'émigration clandestine.