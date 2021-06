Des tournées économiques et/ou politiques à la conquête de la jeunesse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des tournées économiques et/ou politiques à la conquête de la jeunesse Publié le lundi 14 juin 2021 | sudonline.sn

© Présidence par LM

Arrivée du président Sall à Kaffrine au premier jour de sa tournée économique

Kaffrine, le 29 mai 2021 - Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce samedi 29 mai 2021, dans la région de Kaffrine pour la première journée de sa tournée économique dans le monde rural. Tweet

Le Président Léopold Sédar Senghor, aimait le Sénégal des profondeurs, devenu son bastion électoral où il enregistrait des résultats-records pour diverses raisons. La plus connue était le zèle de certains gouverneurs qui n’hésitaient pas à lui confectionner des résultats brejnéviens à une époque où la démocratie sénégalaise était au stade de balbutiement. Seul le Parti démocratique sénégalais (PDS), de Maitre Abdoulaye Wade lui tenait réellement tête ; surtout dans certaines capitales régionales. La vraie opposition au président-poète était plutôt les élèves et les étudiants.



Nonobstant cet état de fait, le Premier président du Sénégal indépendant aimait tâter le pouls de la population, rencontrer les éleveurs, les paysans, la chefferie traditionnelle et coutumière. D’aucuns parlaient du «pays réel». Le Sénégal d’alors étant d’inspiration soviétique avec les systèmes de coopératives chers au président Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor y multipliait les visites pour consolider son électorat. Ça a porté ses fruits jusqu’à son départ de la tête de la magistrature suprême en décembre 1980. Son successeur, Abdou Diouf va s’inspirer de cette même stratégie de consolidation de son électorat via des tournées dites économiques. Mais, elle fera vite long feu.



WADE ET LES AUDIENCES FOLKLORIQUES



Le 19 mars 2000, Me Abdoulaye Wade arrive au pouvoir. C’est la première alternance démocratique au Sénégal après 40 ans de régime socialiste. Le pape du Sopi mène à sa façon, une politique toute nouvelle. Plus populiste que ses prédécesseurs, le secrétaire général du PDS entame sa «révolution» avec notamment, les grands chantiers (routes et autoroutes), sans occulter des collèges et autres lycées de proximité. Ce qui a permis de rapprocher davantage les villes des villages. Toutefois, ses déplacements à l’intérieur du au Sénégal se font rares. Ils sont presque inexistants.