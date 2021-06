Dakar Music Expo, la rencontre de Youssou Ndour et Angélique Kidjo du 17 au 21 juin - adakar.com

« Dakar Music Expo », la vitrine panafricaine annuelle parrainée par les légendes de la musique Youssou Ndour et Angélique Kidjo, se déroulera cette année sous le thème « Célébrer la musique ». L’Afrique et le monde sont invités à « découvrir Dakar et ses racines musicales » à travers une série de concerts, tables rondes, présentations et masterclass.



Les deuxcette édition de la « Dakar music expo », un rendez-vous international de services et d’échanges sur l’industrie de la musique, se déroulera du 17 au 21 juin dans la capitale sénégalaise. L’édition 2021 de cet événement, sur le thème « Célébrer la musique », proposera une programmation 100 % numérique dans un format hybride. Plusieurs artistes, notamment de jeunes talents sénégalais, seront à l’honneur aux côtés d’autres grands artistes sur différentes scènes.



Mettant en lumière la créativité africaine dans l’industrie musicale, Dakar Music expo (DMX) prévoit de s’adapter à la crise sanitaire actuelle et d’aborder divers sujets au cours des cinq jours de l’événement, soulignent les organisateurs. Aux professionnels de débattre du rôle du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest dans cette « crise musicale et sa résilience pour construire de nouveaux modèles économiques de la production à la diffusion ».



L’événement est une idée originale du promoteur et directeur artistique Doudou Sarr et les organisateurs se disent « heureux de dévoiler le programme de ces nouveaux rendez-vous professionnels visant à célébrer la production musicale africaine et à réunir les plus grands noms ». talents émergents ».



Le premier jour de l’exposition a lieu à l’Institut français de Dakar et présente des performances d’un groupe entièrement féminin, dont Mariaa Siga, Will’s Afro Choir, Mauritanien Tifa et Jigeen Ni Orchestra avec Amira Abed, Korka Dieng et Soda Mama Fall. La deuxième journée, également prévue à l’Institut français, mettra en lumière de nouvelles voix de la scène pop africaine, dont Fulaa, Nicole Obélé, Elom20ce, Obree Damane et Diyane Adams.



Le jour 3 se tiendra au Centre culturel Blaise Senghor et mettra en vedette Woz Kaly & Shua Ndiaye, Alibeta et Orchestra Baobab, ainsi que les DJ Boddhi Satva, Cortega et Leuz Zarak. Le salon de la musique culmine le 20 juin à la Maison de la Culture Douta Seck, avec le rappeur Didier Awadi en tête d’affiche. Par ailleurs, DMX présente la projection des films documentaires Africa Mia, centrés sur le groupe malien Maravillas et Tonton Manu, célébrant la regrettée légende camerounaise Manu Dibango.