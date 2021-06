Sécurisation en Casamance : 5 nouvelles bases reprises par l’armée - adakar.com

Sécurisation en Casamance : 5 nouvelles bases reprises par l'armée Publié le lundi 14 juin 2021

Sécurisation en Casamance : 5 nouvelles bases reprises par l`armée

L'armée vient de reprendre cinq nouvelles bases jusque-là contrôlées par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Il s'agit essentiellement des positions de Ahinga, Badem, Bagam, Bounick et Djileor situées toutes dans la frontière sud-ouest. Dans le communiqué n 0 548/CZ5/OPS du 13 juin 2021 de la zone militaire no5 parcouru par Seneweb, une visite opérationnelle du colonel commandant la zone No 5 aura lieu dès ce lundi matin dans la nouvelle zone des opérations particulièrement dans la forêt des Bayottes dans la commune de Nyassia.



A travers cette visite, le commandement tient ainsi à informer l'opinion sur les opérations en cours dans les secteurs 51 et 53 qui ont permis d'aboutir à de tels résultats notamment la conquête des bases du MFDC dans cette partie méridionale, renseigne le communiqué.



Aujourd'hui, même s'il y a une reprise annoncée des bases du Mfdc, toutefois, il reste à savoir quel est le prix notamment le bilan de toutes ces opérations aussi bien humains que matériel. C'est là où le commandement est attendu.