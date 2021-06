Hôpital de Saint-Louis: Le service de réanimation prend feu, 7 malades transférés à... - adakar.com

Publié le lundi 14 juin 2021

L'irréparable a été évité de justesse à l'hôpital régional de Saint-Louis où le service de réanimation a pris feu, ce dimanche, vers 19h 30. Mais il y a eu plus de peur que de mal. En effet, selon des informations qui nous sont parvenues, le personnel est parvenu à très vite maîtriser le feu qui serait dû à la vétusté des installations électriques du bâtiment.



Les 7 malades, qui étaient internés dans la salle, ont été évacués et transférés à l'ancien local qui accueillait les malades de Covid-19 et qui était fermé depuis la régression de la pandémie dans la région.



Mais le bilan provisoire fait état de quelques machines endommagées.



Le directeur de l'hôpital Thierno Seydou Ndiaye et les responsables sont à pied d'œuvre pour la reprise du service de réanimation.

Cet incident est survenu un peu plus d'un mois après l'incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère ayant fait 4 morts.