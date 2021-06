Moustapha Diakhaté lance une pétition contre le 3e mandat - adakar.com

News Politique Article Politique Moustapha Diakhaté lance une pétition contre le 3e mandat Publié le lundi 14 juin 2021 | Rewmi

Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire"Benno Bok Yakaar"

Moustapha Diakhaté annonce son départ “définitif” de l’APR et annonce la création d’un nouveau mouvement dénommé “Farlu Jubbandi Sénégal” Alliance pour la nouvelle République. L’ancien chef de cabinet du président la République annonce aussi une pétition contre l’éventuel troisième mandat du président Macky Sall, avec comme objectif d’obtenir cinq (5) millions de signatures.



“Il s’agira d’une pétition physique et par internet. Nous voulons recueillir cinq (5) millions de signatures pour dire non au troisième mandat. Une fois, ces signatures réunies, nous allons les remettre au Président de la République pour lui dire que les Sénégalais souhaitent que vous ne participiez pas à la prochaine Présidentielle de 2024”, a déclaré sur la Rfm Moustapha Diakhaté.



Ces pétitions là, ajoute l’ancien Chef de cabinet, seront remises à “l’ensemble des chefs religieux du Sénégal, au président de l’UEMOA et la CEDEAO, de l’Union Africaine, de l’OCI, pour leur dire de rappeler au président Macky Sall que sa participation à l’élection présidentielle de 2024 est inacceptable…”