News Société Article Société Hivernage 2021 : Ça pleut déjà à Dakar Publié le lundi 14 juin 2021 | Rewmi

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Après les régions du centre et celles du sud, c’est la partie ouest du Sénégal qui vient d’enregistrer ses premières gouttes de pluie. En effet, tôt le matin de ce vendredi 11 juin 2021, plusieurs localités de Dakar ont pu enregistrer quelques millimètres de pluie.



Après la chaleur ressentie ces derniers jours, qui présageait l’entrée dans l’hivernage, les pluies suivent. Ce matin, Dakar a enregistré ses premières gouttes pour cette nouvelle saison. Cependant, la pluie n’était pas forte. Seules quelques gouttes sont tombées, vers 7 heure d’abord, et ensuite 1 heure plus tard.



Cette mini-pluie a toutefois fait baisser la température, marquée par la chaleur ces derniers jours.