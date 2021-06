Président Macky Sall: « Nous sommes et restons dans le temps du Sénégal qui pense et qui travaille... » - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Arrivée du président Macky Sall dans la région de Saint-Louis

Saint-Louis, le 12 juin 2021 - Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce samedi 11 juin dans la région de Saint-Louis pour le démarrage de sa tournée économique dans le nord du pays. Tweet

Ce deuxième jour de tournée économique dans la région Nord n’a pas été de tout repos pour le président de la République qui a procédé par plusieurs étapes en passant par Guédé, pour le lancement de la route Diatar-Halwar avec notamment la bretelle de Guédé village, l’inauguration de l'ENO de Podor, le lancement des travaux de la dorsale Ndioum-Linguère, longue de 170 km, la bretelle sur le chemin de Ndioum qui va relier la RN2 au pont et village de Guédé Wouro.

Cet après-midi le président Macky Sall a visité le chantier du tronçon Ndioum- Ndathbe-et la nouvelle route Médina Ndiathbe- Cas Cas.



Toutes ces infrastructures d’après le président de la République, démontrent que le pays est dans le temps de l’action. Le temps du Sénégal qui pense et qui travaille dans la transformation positive des conditions de vie des populations. Le président Macky Sall rappelle que le sentiment d’enclavement et d’éloignement était tellement ressenti par les populations de ces contrées, qu’aujourd’hui, il est clair que ces réalisations à Podor viennent sortir les populations de leur difficultés quotidiennes.



Le chef de l’État aura par ailleurs, précisé dans son discours que « c’est aujourd’hui, ce déficit dans plusieurs parties du Sénégal, que le PSE est venu combler dans un esprit de justice sociale et d’équité territoriale. C’est pourquoi nous travaillons jour et nuit pour chasser l’obscurité, construire des forages pour étancher la soif des populations, bâtir des écoles pour éduquer, des hôpitaux pour soigner, construire des infrastructures routières pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens, valoriser le potentiel de nos terroirs etc... »