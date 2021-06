Moustapha Diakhaté charge lourdement Ousmane Sonko - adakar.com

News Politique Article Politique Moustapha Diakhaté charge lourdement Ousmane Sonko Publié le lundi 14 juin 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

Moustapha Diakhaté, président du Groupe parlementaire "Benno Bokk Yakaar"

Moustapha Diakhaté était l’invité du Grand jury de la Rfm de ce dimanche. Il s’est exprimé sur l’affaire Sonko-Adji Sarr dans laquelle, il a chargé lourdement le leader de Pastef. Il a refusé d’accepter que les personnes décédées dans les manifestations sont des martyrs.



« Une sénégalaise a porté plainte contre Sonko pour viol. Monsieur Ousmane Sonko au lieu de faire face à son accusatrice, a politisé une affaire qui relève du privé en disant qu’il est victime d’un complot d’Etat ourdi par le président de la République, le ministre de l’Intérieur et le procureur de la République », avance Moustapha Diakhaté.



Pour lui, Ousmane Sonko a politisé quelque chose qui relève du privé. « Mais les faits démontrent qu’il n’y a pas l’ombre d’un complot d’Etat contre Ousmane Sonko. Il a politisé quelque chose qui relève du privé. Mieux il a insurrectionnalisé. Et les sénégalais de bonne foi ont cru qu’il est victime de complot, ont répondu. Mais manifestement, aujourd’hui, il est clair qu’il n’y a pas un complot. Ce qui reste à faire, c’est de laisser la Justice faire son travail pour que la plainte d’Adji Sarr aboutisse à un jugement ou à un non-lieu (…) », souligne l’ancien parlementaire.



Pis, il avance même que le M2D veut soustraire Sonko de la Justice. Moustapha Diakhaté pense que « manifestement, le M2D veut soustraire monsieur Sonko de la Justice et c’est inacceptable. On ne peut pas vouloir, en même temps combattre l’immixtion du président de la République dans la marche du pouvoir judiciaire et en même temps demander à ce que la rue débouche sur l’arrêt d’une procédure judiciaire entre des citoyens ».