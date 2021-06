Réponse à Sadio Mané : Matar Ba se fait descendre par l’activiste camerounaise Nathalie Yamb - adakar.com

Réponse à Sadio Mané : Matar Ba se fait descendre par l'activiste camerounaise Nathalie Yamb Publié le lundi 14 juin 2021

La sortie manquée de Matar Ba sur le manque d’infrastructures sportives de qualités continue de faire du bruit. Le ministre des sports a été recadré par l’activiste camerounaise Nathalie Yamb qui considère que le peuple Sénégalais ne mérite pas ces types de dirigeants.



« Dites à Matar Ba, ministre des sports du Sénégal, que la seule difficulté en Afrique, c’est d’être gouverné par des cancres comme lui. Mais qu’est-ce que les Sénégalais ont fait pour que Sall Macky leur impose ce concentré de nullité au gouvernement », a écrit l’activiste sur son compte Twitter.



Les propos de Matar Ba



« Ce qu’il faut éviter, c’est de faire la comparaison. On ne peut pas avoir les mêmes conditions qu’à Liverpool ou Manchester », a répliqué Matar Bâ. Il rembobine : « quand on est en Afrique, il faut se mettre dans la tête qu’on peut être confronté à des difficultés qui peuvent être liées à des gazons, à l’environnement ou même aux conditions de voyage ».



Les propos de Sadio Mané



Après le match face à la Zambie, Sadio Mané avait poussé un gros coup de gueule. « Le peuple sénégalais mérite mieux. C’est déplorable ce qui s’est passé. Pour les joueurs de haut niveau quand on attend 30 à 35 minutes, puis qu’on doit se remettre dans le jeu, c’est compliqué. Ce qui s’est passé n’est pas digne d’un pays de football comme le Sénégal. Je pense qu’ils (ndlr : les dirigeants sénégalais) doivent faire mieux. Et l’état du terrain est aussi catastrophique », fulminait-il.