Malika plage : Ces 6 enfants meurent noyés, 4 personnes évacuées à l'hôpital Publié le lundi 14 juin 2021

La mer continue continue de faire des victimes en ces débuts de vacances et d’été. Un drame est survenu à Malika plage aujourd’hui. 6 enfants sont morts noyés. Selon la Tfm, quatre personnes ont été évacuées à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. Les recherches se poursuivent.



Ce drame de Malika rappelle froidement les quatre enfants âgés entre 9 et 12 ans, présentés comme des apprenants d’une école coranique de Keur Massamba, une localité de la région de Thiès (ouest), ont péri, vendredi, par noyade au moment où ils se baignaient sur la plage de Beuno-sur-mer, ont rapporté, samedi, plusieurs quotidiens.



‘’Mamadou Ba (11 ans), Mouhamadou Thiam (12 ans), ABDOU Sow (9 ans) et Alpha Sow (10 ans) se sont noyés alors qu’ils se baignaient après avoir pris le déjeuner chez Sadio Thiam, un maître coranique domicilié au quartier Keur Massamba à Mboro’’, fait ainsi savoir Libération.



Le journal souligne que les sapeurs-pompiers avaient pu repêcher trois des corps, et poursuivaient les recherches pour retrouver celui du plus jeune des victimes.