Décès d’Abdoulaye Faye - Macky Sall rend hommage à “un homme pétri de courage et d’intégrité“ et adresse ses condoléances à sa famille, au président Wade et au Pds - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Décès d’Abdoulaye Faye - Macky Sall rend hommage à “un homme pétri de courage et d’intégrité“ et adresse ses condoléances à sa famille, au président Wade et au Pds Publié le dimanche 13 juin 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le Président Macky Sall

Tweet

Le chef de l'État, Macky Sall, a rendu hommage à l'administrateur général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Faye, décédé, samedi 12 juin 2021, des suites d'une longue maladie.



Dans un communiqué, le président de la République, ancien membre du Parti démocratique sénégalais, exprime son émotion à la suite du décès du responsable libéral.



"C’est avec peine que j'ai appris le décès du frère Abdoulaye Faye. Ancien Ministre d'Etat, ancien Député Maire et responsable loyal. Il était un homme pétri de courage et d’intégrité", a écrit Macky Sall dans une note.



Le président de la République adresse ses "condoléances émues à sa famille, au Président Wade et à tous les militants du PDS".



Abdoulaye Faye est l'un des compagnons historiques d'Abdoulaye Wade au sein du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, il a eu à diriger la commission de discipline de la formation libérale jusqu'en 2019.



Makhtar C.