Après une série de tournées dites « économiques » qui l’ont mené dans le centre du pays, le président Macky Sall a entamé depuis ce samedi 12 juin une seconde tournée cette fois-ci dans les régions de Saint-Louis et Matam dans le nord. Un séjour qui sera agrémenté par la mobilisation de ces partisans qui veulent faire oublier la parenthèse des émeutes de mars derniers. Des émeutes considérées comme un message politique par certains.



Selon le planning du service du protocole de la présidence, le chef de l’Etat Macky Sall sera une semaine durant dans plusieurs localités du nord du Sénégal. Entre inaugurations d’hôpitaux, de route et visite de chantiers et lancements de travaux, le président de la République a un programme marathon dans les régions de Saint-Louis et Matam. Une tournée qui intervient deux semaines après une première dans le centre du pays.