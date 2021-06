Implantation rénale : Le Sénégal commence très bientôt les opérations - adakar.com

Implantation rénale : Le Sénégal commence très bientôt les opérations
Publié le samedi 12 juin 2021

Insuffisance rénale

Le Sénégal veut commencer très bientôt l’implantation rénale. A cet effet, le ministre de la Santé et de l’Action a reçu hier les membres du Conseil National du Don et de la Transplantation et la mission exploratoire de l’Agence Biomédecine de la France pour la prochaine première implantation à effectuer au Sénégal, et des questions annexes.



La rencontre consistait à définir les conditions d’une migration du lead institutionnel de la dialyse vers le CNDT pour une meilleure rentabilité des services et s’inspirer des travaux faits dans les autres pays pour le système d’information de la transplantation.