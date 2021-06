Des étudiants de DAUST produisent leurs premières gouttes de carburant à partir de déchets plastiques - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Des étudiants de DAUST produisent leurs premières gouttes de carburant à partir de déchets plastiques Publié le samedi 12 juin 2021 | socialnetlink.org

© Autre presse par DR

Le gouvernement annonce la baisse du prix du carburant à partir de samedi

Tweet

Des étudiants de la «Dakar American University of Science and Technology» (DAUST) ont produit leurs premières gouttes de carburant fabriqué à partir de déchets plastiques a appris Social Net link.

Il s’agit d »un projet qui entre dans le cadre d’une collaboration internationale entre les étudiants de l’université et des sociétés spécialisées basées aux USA .



L’idée est de créer un consortium d’économie circulaire qui est géré localement autour des déchets plastiques.



«Nous voulons développer un système très simple et utilisable par tout le monde pour transformer les déchets plastiques en carburant. Le prototype développé en partenariat avec ces entités américaines est un système simple où il n’ y a pas d’ingénieries complexes » a expliqué Ibrahima Ka, président des étudiants de DAUST.



La production du carburant à partir des déchets plastiques appelée pyrolyse se fait dans un environnement fermé en absence d’oxygène où l’émission de gaz est presque inexistante.



Le plastique est ensuite chauffé à une température à plus de 400°C avant sa transformation en gaz . C’est à partir de la condensation (refroidissement) de ce gaz , qu’on obtient différents types de carburant.