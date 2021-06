Beach Soccer - Champions d’Afrique en titre - Les Lions reçoivent leur dû - adakar.com

Les Lions du Beach Soccer reçus au palais de la République

Dakar, le 7 juin 2021 - Le président de la République, Macky Sall, a reçu au Palais de la République les Lions de Beach Soccer, récents vainqueurs de la Coupe d`Afrique des Nations 2021. Tweet

Les Lions du Beach Soccer, champions d’Afrique pour la 6e fois, ont reçu des mains du ministre des Sports, Matar Ba, hier, leurs médailles de chevalier de l’Ordre national du lion et la somme de 10 millions promises par le chef de l’Etat, lundi dernier, au palais de la République.







Chose promise, chose faite ! Trois jours après leur réception au palais de la République par le chef de l’Etat, qui a annoncé une prime de 10 millions et une élévation au grade de chevalier dans l’Ordre national du lion, les champions d’Afrique de Beach Soccer ont reçu leurs récompenses, hier, des mains du ministre des Sports.



‘’C’est les médailles que le président de la République avait décidé de décerner à ces vaillants Lions, en les élevant au grade de chevalier de l’Ordre national du lion. Il avait aussi promis de donner 10 millions à chaque joueur et membre de la délégation officielle, et on vient de le faire avec ces jeunes qui méritent cet accompagnement’’, a déclaré Matar Ba. Le chef du département des Sports s’est dit honoré de procéder à ce geste, sur instruction du président Sall. Il a également salué les joueurs, l’ensemble de l’encadrement de la sélection nationale, de la fédération de football, mais surtout Ibrahima Ndiaye Chita, père du Beach Soccer au Sénégal. ‘’C’est une occasion aussi de revenir sur le doyen Chita, qui est le précurseur du Beach Soccer sénégalais. Je sais qu’il doit être très fier aujourd’hui, en tant que manager général, de voir une discipline qu’il a encadrée faire des résultats. C’est une satisfaction pour le ministre des Sports que je suis et l’ensemble des sportifs sénégalais’’.



Pour sa part, le manager général de l’équipe nationale de Beach Soccer parle de ‘’moment inoubliable’’. ‘’Ce jeudi restera gravé dans nos mémoires en tant que pratiquant, technicien et dirigeant de cette discipline. Au début, je ne pensais même pas qu’il arriverait un jour où je me trouverais ici en train de recevoir une médaille de cette valeur’’, a déclaré Ibrahima Ndiaye Chita tout ému. Remerciant le ministre et le chef de l’Etat, Chita a surtout rappelé le soutien indéfectible de la Fédération sénégalaise de football et son président Augustin Senghor qui, dit-il, ‘’a donné beaucoup d’intérêt à cette discipline’’ et continue de l’accompagner’’.



Le ministre des Sports a rappelé également à Ngalla Sylla et ses hommes l’invite du chef de l’Etat à atteindre la finale de la prochaine Coupe du monde de Beach Soccer, prévue en août 2021 en Russie. ‘’S’ils y arrivent, le président fera le déplacement pour suivre la finale. C’est source de motivation ; ils l’ont compris’’, a affirmé M. Ba. ‘’La balle est dans notre camp’’, a répondu Chita.



Selon lui, l’équipe du Sénégal en a les moyens et le coach et ses joueurs s’y emploieront. Les Lions, dit-il, ‘’n’ont plus rien à prouver en Afrique’’ et que la récompense qu’ils ont reçue est une source de motivation supplémentaire. ‘’Les dispositions ont été prises pour qu’on soit à la hauteur des espérances de tout le Sénégal et de toute l’Afrique pour cette Coupe du monde. Maintenant, on se donne rendez-vous en Russie et cette fois, on mettra tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner la Coupe du monde. On en est capable’’.



Après leur 6e sacre à Saly, contre le Mozambique, les Lions du Beach Soccer ont été reçus pour la première fois au palais de la République par le chef de l’Etat. Ce qui n’est que justice pour ces dignes représentants du pays, qui ont longtemps dénoncé le manque de reconnaissance de la part des autorités étatiques à leur égard.



Selon le manager général du Beach Soccer, les récompenses obtenues donneront plus de valeur et de crédibilité à leurs performances réalisées sur les plages africaines et mondiales. ‘’Cela va permettre aux uns et aux autres de comprendre qu’il y a un mérite qui est là et qu’à partir du Beach Soccer aussi, on peut réaliser pas mal de choses. Je vois des joueurs qui construisent ne serait-ce qu’une ou deux chambres. C’est donc une fierté pour moi et pour la discipline’’, s’est réjoui Ibrahima Ndiaye Chita.



Il espère d’ailleurs une ruée vers le football de plage pour la saison à venir, maintenant que les gens savent qu’il y a ‘’quelque chose à prendre dans cette discipline’’.



LOUIS GEORGES DIATTA